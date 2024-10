Petrobras quer antecipar meta de net zero para 2035, diz presidente

A executiva chamou o diesel R de "meu chuchuzinho" e comentou sobre decisão do Congresso de não contemplar a nova tecnologia desenvolvida pela Petrobras no programa Combustível do Futuro, que prevê incentivos de fomento à descarbonização do setor de combustíveis.

"É um diesel renovável que ficou fora do Combustível do Futuro. Eu acho que eles ficaram com medo de nós... Eu não posso negar que a Petrobras é um senhor concorrente, mas nesse caso a gente não quer ser concorrente do agro não", afirmou Chambriard.

"Nós vamos ser parceiros do agro, nós vamos comprar óleo vegetal do agro para fazer um diesel renovável."

PLANO ESTRATÉGICO

A executiva também afirmou que o novo plano estratégico da companhia 2025-2029, previsto para o fim de novembro, irá contemplar questões relacionadas à transição energética, considerando investimentos em "moléculas e elétrons".

"Estamos, em relação ao ano passado, dando uma atenção maior do que no plano anterior para as moléculas", afirmou, fazendo referência ao gás natural.