Claro eleva resultado operacional em 13% no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Claro, do grupo mexicano América Móvil, divulgou nesta terça-feira alta de 13% no resultado operacional da companhia no Brasil no terceiro trimestre sobre um ano antes, com crescimento de faturamento com serviços de telefonia móvel e banda larga.

A companhia teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 5,57 bilhões de reais entre julho e o final de setembro, com a margem passando de 42,9% no terceiro trimestre do ano passado para 44,9%.

A receita líquida total somou 12,4 bilhões de reais, avanço de 8% sobre um ano antes, com o faturamento de serviços móveis crescendo 9,8% e fixos avançando 4,1%.