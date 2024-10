Tarcísio diz que Enel é incapaz de prestar serviço em SP e pede apoio ao TCU por intervenção

SÃO PAULO (Reuters) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta terça-feira que a distribuidora de energia elétrica Enel não tem condições de atender o Estado e pediu apoio do Tribunal de Contas da União (TCU) para que o governo federal intervenha na companhia.

Com mais de 200 mil domicílios em São Paulo ainda sem energia elétrica após uma chuva na sexta-feira passada, o governador de São Paulo afirmou que a Enel "não avançou" com contratação de pessoal adicional e nem com a execução de plano de contingência.

"A empresa (Enel) já se mostrou incapaz de prestar serviço de qualidade na cidade de São Paulo", disse Freitas a jornalistas após reunião com o presidente do TCU, Augusto Nardes, e acompanhado por 16 prefeitos da região metropolitana de São Paulo.