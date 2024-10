Wall Street fecha em baixa com queda de ações de chips e petróleo

Por Sinéad Carew e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street fecharam em baixa nesta terça-feira, com uma queda de 1% no índice de tecnologia Nasdaq liderando as perdas, uma vez que as ações de chips caíram devido a preocupações com a demanda, enquanto o setor de energia perdeu 3% com a queda dos preços do petróleo.

O Nasdaq sofreu uma pressão especial da peso pesado do mercado Nvidia, a principal fabricante de chips para inteligência artificial (IA). As ações da Nvidia caíram 4,7% depois de atingir um fechamento recorde na segunda-feira e após uma notícia de que o governo Biden está considerando limitar as exportações de chips de IA por empresas dos EUA.