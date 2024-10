Brasil tem fluxo cambial positivo de US$2,550 bi em outubro até dia 11, diz BC

Pelo canal comercial, o saldo de outubro até o dia 11 foi positivo em 2,657 bilhões de dólares.

SEMANA

Somente na semana passada, de 7 a 11 de outubro, o fluxo cambial total foi positivo em 3,246 bilhões de dólares.

Neste período especificamente houve entradas líquidas de dólares tanto pela via financeira (1,684 bilhão de dólares) quanto pela via comercial (1,561 bilhão de dólares), com destaque para a segunda-feira (7 de outubro) e para a sexta-feira (11 de outubro). Em cada um destes dois dias entraram no país mais de 1 bilhão de dólares em termos líquidos, com destaque para os fluxos via financeira.

A forte entrada de dólares no Brasil na segunda e na sexta-feira passada ocorreu em sessões em que a cotação da moeda norte-americana oscilou perto de pontos técnicos importantes. Na segunda, o dólar à vista esteve muito próximo de bater os 5,50 reais durante a sessão e, na sexta, a divisa superou os 5,60 reais.

Em pontos técnicos como estes, é comum que exportadores aproveitem para internalizar dólares e investidores façam aportes no Brasil, beneficiando-se da relação dólar/real.