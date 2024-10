Índices da China fecham em leve alta com ganhos em ações de tecnologia

O apetite por risco também foi auxiliado por comentários do presidente chinês, Xi Jinping, que defendeu a ciência e a tecnologia como parte do desenvolvimento econômico do país.

Na frente de medidas, a China reduziu as taxas primárias de empréstimos de um e de cinco anos (LPRs) em 25 pontos-base cada. Embora esse movimento fosse previsto, o mercado esperava, em grande parte, um corte de 20 pontos.

As ações chinesas caíram cerca de 11% em relação ao pico de 8 de outubro, após algumas semanas turbulentas, uma vez que a cautela dos investidores dissipou alguns dos enormes ganhos do final de setembro obtidos após o anúncio de medidas de estímulo por Pequim.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,07%, a 38.954 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,57%, a 20.478 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,20%, a 3.268 pontos.