Vendas brutas do Carrefour Brasil somam quase R$30 bi no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O Carrefour Brasil registrou vendas brutas de 29,5 bilhões de reais no terceiro trimestre, em dado que considera vendas de combustíveis, um crescimento de 4,8% na comparação com a mesma etapa do ano anterior.

Excluindo combustíveis, as vendas consolidadas do grupo totalizaram 28,7 bilhões de reais no período, avanço de 4,8% ano a ano, informou a rede de varejo nesta terça-feira.

Em paralelo, o Carrefour Brasil informou que assinou acordo com um fundo de investimento imobiliário gerido pela Guardian Gestora para venda de 15 imóveis próprios onde estão localizadas lojas Atacadão pelo valor total de 725 milhões de reais.