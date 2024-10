Trilha de finanças do G20 deve aprovar novo comunicado conjunto, diz Haddad

WASHINGTON (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que os ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G20, reunidos em Washington nesta semana, devem aprovar um novo comunicado, o que sinaliza que haverá consenso entre as autoridades.

Em evento de lançamento de uma plataforma brasileira para alavancar investimentos estrangeiros em projetos verdes, Haddad disse que o Brasil está construindo um cardápio de soluções financeira e que também está na agenda do grupo o debate sobre reformas de bancos multilaterais de desenvolvimento.

Na reunião de julho da trilha financeira, no Rio de Janeiro, as autoridades já haviam alcançado consenso para emitir um comunicado conjunto, deixando temas mais espinhosos de geopolítica para um documento separado assinado pela presidência brasileira do G20.