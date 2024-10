Lula cancela viagem à Colômbia por orientação médica e passará por novo exame em 5 dias

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a viagem que faria à Colômbia na segunda-feira para participar da Conferência da ONU sobre Biodiversidade, a COP16, atendendo a orientação médica depois do acidente doméstico que sofreu no último fim de semana, informou o Palácio do Planalto nesta sexta-feira.

Lula sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada e teve dois pequenos sangramentos no cérebro. De acordo com boletim médico, exame feito por Lula nesta sexta mostrou situação estável em relação aos exames feitos anteriormente após a queda.