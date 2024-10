UE decide aplicar tarifas extras a veículos elétricos chineses

Um autoridade de alto escalão da UE disse que as tarifas extras foram formalmente aprovadas nesta terça-feira. As novas tarifas deverão ser publicadas no Diário Oficial da UE no final do dia ou na quarta-feira e entrarão em vigor no dia seguinte.

A Comissão, que supervisiona a política comercial da União Europeia, afirmou que as tarifas são necessárias para combater o que, segundo ela, são apoios injustos do governo chinês, incluindo financiamento e subsídios preferenciais, como terrenos, baterias e matérias-primas a preços abaixo do mercado.

A capacidade excedente de produção da China, de 3 milhões de veículos elétricos por ano, é o dobro do tamanho do mercado da UE. Considerando as tarifas de 100% nos Estados Unidos e no Canadá, a saída mais óbvia para esses veículos elétricos é a Europa, além de regiões como América Latina.

Pequim classificou as tarifas da UE como protecionistas e prejudiciais às relações entre a UE e a China e às cadeias de suprimentos automotivas, e lançou suas próprias investigações este ano sobre as importações de conhaque, laticínios e produtos suínos europeus em aparente retaliação.

A China também contestou as medidas da UE na Organização Mundial do Comércio.

A Comissão Europeia estima que a participação das marcas chinesas no mercado da UE aumentou de menos de 1% em 2019 para 8% e pode chegar a 15% em 2025. A Comissão afirma que os preços são normalmente 20% inferiores aos dos modelos fabricados na UE.