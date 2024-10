Ibovespa fecha quase estável sem novidades sobre pacote fiscal

- WEG ON caiu 5,16%, mesmo após alta de 20% no lucro líquido do terceiro trimestre ano a ano, com expansão de margem Ebitda nessa mesma base. O Citi chamou a atenção para o aumento nas despesas gerais e administrativas (SG&A), mas manteve a recomendação de compra. A ação fechou na véspera em uma máxima desde o último dia 16, quando marcou topo histórico. Apesar da queda na sessão, o papel ainda sobe cerca de 57% em 2024.

- CARREFOUR BRASIL ON avançou 3,32%, na terceira alta seguida, mas ainda soma uma perda de quase 22% no mês. No setor, GPA ON subiu 2,63% e ASSAÍ ON valorizou-se 1,72%. Outros papéis de varejo também tiveram um dia mais positivo em meio ao viés de baixa nas taxas do DI, como MAGAZINE LUIZA ON, que ganhou 4,01%, tendo ainda no radar dados forte do mercado de trabalho no país.

- PETROBRAS PN cedeu 0,44%, perdendo o fôlego ao longo do pregão e descolando dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou em alta de 2,01%. Fontes afirmaram à Reuters que o plano estratégico da estatal para o período de 2025 a 2029, que está em fase final de elaboração e será divulgado ao final de novembro, deverá ter investimentos de cerca de 110 bilhões de dólares, aumento de 8% ante o anterior.

- VALE ON perdeu 0,3%, em dia de variações modestas dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na bolsa de Dalian encerrou com alta de 0,38%. Na véspera, a Fitch Ratings revisou a perspectiva do rating da mineradora de estável para positiva.

- BRADESCO ON fechou com variação positiva de 0,33% na véspera da divulgação do balanço do terceiro trimestre, antes da abertura do mercado na quinta-feira. Projeções compiladas pela Reuters apontam lucro líquido de 5,1 bilhões de reais. No setor, SANTANDER BRASIL UNIT subiu 2,04%, recuperando-se de perda de mais de 5% na terça-feira após o resultado, enquanto adotou um tom conservador sobre crédito.