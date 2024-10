Ibovespa hesita com mercado à espera de pacote fiscal; WEG recua 5%

- WEG ON recuava 4,95%, mesmo após alta de 20% no lucro líquido do terceiro trimestre, com expansão de margem Ebitda na base anual. A ação fechou na véspera uma máxima desde meados de outubro, que fora topo histórico do papel. Mesmo como recuo nesta sessão, ainda sobe cerca de 57% em 2024.

- EZTEC ON valorizava-se 3,17%, endossada pelo alívio nas taxas dos DIs em dia de queda nos rendimentos dos Treasuries, o que beneficiava o segmento imobiliário em geral, com o índice do setor subindo 1,26%. MRV&CO ON ganhava 2,87% e CYRELA ON tinha elevação de 1,46%.

- VALE ON cedia 0,37%, em dia de variações modestas dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 0,38%. Na véspera, a Fitch Ratings revisou a perspectiva do rating da mineradora de estável para positiva.

- KLABIN UNIT era negociada em alta de 1,02%, após acordo para investimento sociedades de propósito específico que terão como objetivo a exploração da atividade florestal nos Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que deve reduzir alavancagem e otimizar o retorno sobre capital investido.

- BRADESCO ON perdia 0,27% na véspera da divulgação do balanço do terceiro trimestre, antes da abertura do mercado na quinta-feira. No setor, SANTANDER BRASIL UNIT subia 2,08%, recuperando-se de perda de mais de 5% na terça-feira após o resultado, enquanto adotou um tom conservador sobre crédito.