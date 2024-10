Petróleo sobe com queda de estoques nos EUA e chances da Opep+ adiar aumento da produção

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo se recuperaram nesta quarta-feira, subindo mais de 2% depois que dados mostraram que os estoques de petróleo e gasolina dos Estados Unidos caíram inesperadamente na semana passada e devido a relatos de que a Opep+ pode adiar um aumento planejado na produção de petróleo.

Após cair mais de 6% no início da semana devido ao risco reduzido de uma guerra mais ampla no Oriente Médio, os futuros do petróleo Brent fecharam com alta de 1,43 dólar, ou 2,01%, a 72,55 dólares o barril. O petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos subiu 1,4 dólar, ou 2,08%, a 68,61 dólares.