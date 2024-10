Volatilidade cambial implícita aumenta antes de eleição nos EUA

Por Harry Robertson

LONDRES (Reuters) - Os indicadores de volatilidade esperada para determinadas moedas aumentaram nesta quarta-feira, com os investidores se posicionando antes da eleição presidencial dos Estados Unidos, que pode resultar em grandes mudanças na política econômica do país e oscilações do dólar.

A volatilidade implícita em uma única semana entre o euro e o dólar subiu para seu nível mais alto desde março de 2023, quando os EUA lidavam com uma pequena crise bancária, mostraram dados da LSEG, no caminho de seu maior aumento diário desde 2017.