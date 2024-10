Índices da China fecham em alta após PMI mostrar expansão da atividade industrial

"Espero que o ímpeto econômico melhore moderadamente no quarto trimestre, com o afrouxamento das políticas monetárias e fiscais", disse Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

As ações do setor imobiliário lideraram os ganhos nos mercados onshore e offshore, com altas de 3,2% e 1,4%, respectivamente.

O sentimento dos investidores em relação ao mercado acionário da China tem esfriado desde meados de outubro, após fortes ganhos no final de setembro. O foco agora está voltado para a reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo na próxima semana e para a eleição presidencial dos Estados Unidos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,5%, a 39.081 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,31%, a 20.317 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,42%, a 3.279 pontos.