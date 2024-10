Maersk descarta volta ao Canal de Suez até "bem depois de 2025" devido à ameaça no Mar Vermelho

COPENHAGUE, Dinamarca (Reuters) - O grupo dinamarquês de transporte marítimo A.P. Moller-Maersk disse nesta quinta-feira que espera que a forte demanda por transporte de mercadorias em todo o mundo continue nos próximos meses, embora não espere retomar a navegação pelo Canal de Suez até "bem depois de 2025".

Os ataques a embarcações no Mar Vermelho por militantes Houthi alinhados ao Irã interromperam uma rota de navegação vital para o comércio global, com o redirecionamento prolongado de remessas, elevando as taxas de frete e causando congestionamento nos portos asiáticos e europeus.

"Não há sinais de abrandamento e não é seguro para nossas embarcações ou funcionários irem para lá... Nossa expectativa, neste momento, é que a situação se prolongue até 2025", disse o presidente-executivo Vincent Clerc a jornalistas.