Ações têm ganhos leves com eleições nos EUA em foco; Astrazeneca despenca

O setor industrial saltou mais de 1% depois que a Melrose Industries, do Reino Unido, teve sua previsão de fluxo de caixa livre para 2027/28 reprovada pelo Citigroup. O fornecedor de componentes aeroespaciais avançou 4%.

As ações do setor de saúde caíram cerca de 2% após uma notícia de que dezenas de executivos seniores da unidade da AstraZeneca na China podem estar envolvidos no maior caso de fraude de seguro no setor farmacêutico do país em anos.

As ações da AstraZeneca atingiram o menor nível em oito meses, em queda de mais de 8% e registrando seu pior dia desde março de 2020.

O índice de automóveis e peças perdeu 1,8%, registrando seu nível mais baixo desde janeiro de 2023.

O foco, no entanto, permaneceu na disputa acirrada entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump na votação nas eleições presidenciais dos EUA, com Trump na liderança, de acordo com a maioria das probabilidades do mercado de apostas.

"Uma vitória completa de Trump é provavelmente uma boa notícia para as ações domésticas dos EUA e uma má notícia para as ações europeias e internacionais", disse Ben Ritchie, chefe de ações de mercados desenvolvidos da abrdn.