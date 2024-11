Selic e comunicado do BC dentro do esperado tendem a ser neutros para curva de juros nesta quinta-feira, dizem analistas

“Em termos de curva de juros, a gente espera que não tenha tanta volatilidade amanhã. Já estava precificado este aumento na ponta mais curta da curva, mas nos próximos dias a gente tem que monitorar o pacote de despesas que deve ser divulgado, e aí sim (ele) pode mexer na curva de juros, principalmente nos vencimentos mais longos”, acrescentou.

Em entrevista à RedeTV, conforme trecho divulgado na noite desta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou adiantar as medidas fiscais a serem adotadas pelo governo, porque segundo ele o pacote ainda não está fechado.

"Estou em um processo de discussão muito, muito sério com o governo, porque conheço bem o discurso do mercado, a gana especulativa do mercado", afirmou Lula no vídeo divulgado antes mesmo do anúncio do Copom.

Já após a decisão do BC o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou comentar, afirmando que não havia tido tempo para ler o comunicado.

Nesta quarta-feira, as taxas dos DIs de longo prazo e o dólar fecharam em queda firme no Brasil, com o mercado à espera das medidas fiscais do governo.