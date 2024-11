Membros do Fed avaliaram propostas de Trump em 2016 e previram política monetária rígida

A inflação foi uma questão central na campanha de Trump contra Kamala, mas ele agora enfrenta a difícil tarefa de cumprir um conjunto de promessas expansionistas em uma economia que está funcionando perto ou talvez acima da capacidade, sem reacender o aumento de preços contra o qual ele se insurgiu.

A atividade econômica em 2016 era prejudicada pela falta de ofertas no mercado de trabalho. Agora, a economia está passando por um período de escassez de mão de obra, a produção está acima das estimativas de potencial e o Fed está atento a qualquer sinal de que as pressões dos preços estejam novamente aumentando.

Embora Powell, em entrevista a jornalistas na quinta-feira, tenha dito que a eleição de Trump não teria influência "de curto prazo" na política monetária, se 2016 for um guia, é provável que as estimativas iniciais sobre como as tarifas, os cortes de impostos e a perda de alguns trabalhadores estrangeiros podem influenciar as perspectivas sejam apresentadas na próxima reunião do Fed, nos dias 17 e 18 de dezembro.

Embora relutantes em comentar sobre a essência dos planos de Trump, as autoridades podem já ter começado a repensar a velocidade e a extensão dos cortes de juros no próximo ano. Isso poderia colocá-los em uma rota de colisão antecipada com o novo governo se as políticas de Trump forem vistas como um aumento dos riscos de inflação que o Fed vem lutando há mais de dois anos para eliminar.