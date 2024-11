ISA Energia investirá R$14 bi e manterá caixa após fim de indenização, diz CEO

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A ISA Energia Brasil investirá 14 bilhões de reais nos próximos cinco anos em projetos de transmissão de energia elétrica, em uma expansão do portfólio que permitirá a manutenção do fluxo de caixa para o futuro e compensará o fim do recebimento de uma indenização bilionária em 2028, disse nesta terça-feira o CEO da transmissora, Rui Chammas.

Em apresentação a analistas e investidores, o executivo afirmou que a companhia, que abandonou recentemente o antigo nome "ISA Cteep", aportará 9 bilhões de reais para finalizar a construção de sete projetos de transmissão até 2029, ao mesmo tempo em que destinará 5 bilhões de reais para reforços e melhorias em suas linhas e subestações já existentes.