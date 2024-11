STOXX 600 cai para menor nível em 3 meses pressionado por ansiedade com China e balanços

Por Shashwat Chauhan e Pranav Kashyap

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa teve forte queda, atingindo o menor nível em quase três meses nesta terça-feira, com as preocupações sobre o destino das relações entre Estados Unidos e China lançando uma sombra sobre as ações com exposição significativa à economia chinesa, enquanto alguns balanços desfavoráveis também pesaram sobre o índice.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 1,98%, a 502,23 pontos, marcando a maior baixa diária desde o início de agosto, após salto de 1% na segunda-feira.