Dólar recupera força e sobe ante real após cancelamento de leilões de linha do BC

Na véspera, o BC disse que faria dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) nesta quarta-feira, das 10h30 às 10h35, com oferta total de 4 bilhões de dólares.

A autarquia informou mais tarde que ainda realizará os dois leilões de linha com oferta total de 4 bilhões de dólares. O leilão de linha A ocorrerá das 12h15 às 12h20, enquanto o leilão de linha B ocorrerá das 12h35 às 12h40.

Durante o horário marcado para os leilões, o dólar atingiu a mínima da sessão ante o real, a 5,7222 reais (-0,89%), com a expectativa dos investidores de entrada de dólares no mercado de câmbio.

Depois do anúncio do cancelamento, no entanto, a divisa norte-americana se fortaleceu e passou a subir contra o real.

"O mercado está super sensível neste momento, reagindo intensamente a qualquer notícia. Houve uma euforia na abertura gerada pela intervenção do Banco Central, mas ela logo foi desfeita quando o leilão foi cancelado", Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.

No exterior, o cenário também era diferente do observado no início da sessão, com o dólar voltando a subir frente aos seus pares fortes e emergentes, à medida que os mercados continuam avaliando um contexto político favorável à moeda norte-americana.