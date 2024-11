Existem vários caminhos possíveis para se atingir a meta de inflação, diz Galípolo

Galípolo reafirmou nesta quarta-feira a visão do BC de que o cenário atual para os países emergentes é mais desafiador do que era esperado no início do ano, defendendo que esse contexto demanda maior cautela por parte da autoridade monetária.

Ele citou a enorme volatilidade nos mercados em função das mudanças de expectativas sobre a economia norte-americana, dos efeitos da eleição presidencial dos EUA e da desaceleração econômica da China -- fatores para as incertezas atuais no cenário internacional.

"Por isso que a gente conclui (na ata da última reunião do Copom) que o cenário atual demanda mais cautela para países emergentes", afirmou.

Nas últimas semanas, as moedas emergentes têm sofrido grande pressão devido à força do dólar, impulsionado pela redução nas expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve e pela precificação dos possíveis efeitos de medidas econômicas prometidas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Nesta quarta-feira, o dólar à vista fechou o dia no Brasil em alta de 0,32%, cotado a 5,7917 reais, com as cotações acompanhando o avanço firme da moeda norte-americana no exterior.

A situação econômica na China, maior importador de matérias-primas do planeta, que tem sofrido com a crise no setor imobiliário e a demanda interna fraca, também tem prejudicado os países emergentes.