Petrobras reitera que responderá Ibama sobre Foz do Amazonas ainda este mês

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, decidiu no fim de outubro seguir com a análise do pedido da Petrobras para perfurar a região, apesar de técnicos da agência recomendarem seu indeferimento.

As declarações da presidente da estatal foram dadas em evento no qual a Petrobras anunciou protocolo de intenções do Restaura Amazônia, programa de restauração ecológica com geração de emprego e renda na Amazônia Legal.

A nova parceria prevê o investimento de 100 milhões de reais nos próximos cinco anos, sendo 50 milhões de reais do Fundo Amazônia.

(Por Rodrigo Viga Gaier)