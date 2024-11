Alta do IGP-10 acelera a 1,45% em novembro com peso de commodities, diz FGV

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, teve alta de 1,88% em novembro, depois de subir 1,66% no mês anterior.

"Apesar da retomada das chuvas em importantes regiões produtoras de alimentos em novembro, o IPA ainda sente os efeitos da seca, sendo os bovinos a principal influência positiva no índice", disse Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

O avanço no IPA veio na esteira da aceleração dos preços no grupo de Matéria-Primas Brutas, que tiveram alta de 4,69% em novembro, após subirem 3,94% no mês anterior.

Os itens do grupo que mais contribuíram para o resultado foram minério de ferro (1,84% para 7,58%), bovinos (8,36% para 15,20%) e milho em grão (5,89% para 8,24%).

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que responde por 30% do índice geral, desacelerou, registrando alta de 0,23% no mês, depois de subir 0,53% em outubro.

"Nos preços ao consumidor, refeições em bares e restaurantes registraram movimento de aceleração mais forte em relação ao período anterior, indicando uma dinâmica de maior pressão sobre os serviços", completou Dias.