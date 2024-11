BCE estava dividido quanto ao risco de inflação excessivamente baixa, mostra ata

"Esses fatores incluem um crescimento econômico decepcionante que entrou em território de recessão, um enfraquecimento do sistema financeiro, pressões salariais desaparecendo e uma mudança para baixo nas expectativas de inflação."

Mas havia outro grupo que achava que o problema era mais profundo e que a inflação corre o risco de ficar abaixo da meta do BCE, um resultado que o banco considera tão indesejável quanto estar acima dela.

"Por outro lado, também foi sugerido que a mudança nas perspectivas de inflação havia sido mais significativa."

Eles argumentaram que as surpresas negativas com relação à inflação e as rápidas mudanças nas expectativas do mercado apontaram para um risco cada vez maior da alta dos preços ficar abaixo da meta, possivelmente de forma sustentada.

"Isso poderia agora ser visto como um risco maior do que o de ficar acima da meta", disseram.

(Por Balazs Koranyi)