BC do Japão vê progresso na inflação impulsionada por salários e mantém alta de juros em dezembro na mesa

Por Leika Kihara

NAGOYA (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que a economia estava progredindo em direção a uma inflação sustentada impulsionada pelos salários e alertou contra a manutenção de custos de empréstimos muito baixos, deixando em aberto a possibilidade de outro aumento da taxa de juros já no próximo mês.

Em um sinal de que o banco central japonês provavelmente aumentará os juros novamente em breve, Ueda disse que o banco deve reduzir o estímulo em tempo hábil, já que manter a taxa de juros real baixa por muito tempo poderia acelerar a inflação mais do que o esperado.