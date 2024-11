Petróleo sobe mais de 3% com paralisação na Noruega e escalada da guerra na Ucrânia

A Equinor informou que interrompeu a produção de seu campo petrolífero Johan Sverdrup, o maior da Europa Ocidental, devido a uma queda de energia em terra. O trabalho para reiniciar a produção estava em andamento, disse um porta-voz da Equinor, mas não ficou imediatamente claro quando ela seria retomada.

Os preços do petróleo ampliaram seus ganhos com a notícia da interrupção, que indicou um possível aperto no mercado de petróleo bruto do Mar do Norte, disse à Reuters o analista do UBS Giovanni Staunovo. O fornecimento físico de petróleo bruto do Mar do Norte sustenta o complexo de futuros do Brent.

Os preços também subiram com a escalada da guerra da Rússia na Ucrânia no fim de semana.

Em uma reversão significativa da política de Washington, o governo do presidente norte-americano, Joe Biden, permitiu que a Ucrânia usasse armas fabricadas nos EUA para atacar profundamente a Rússia, disseram no domingo duas autoridades norte-americanas e uma fonte familiarizada com a decisão.

O Kremlin disse nesta segunda-feira que a Rússia responderia ao que chamou de decisão imprudente do governo de Biden, tendo alertado anteriormente que isso aumentaria o risco de um confronto com a aliança da Otan, liderada pelos EUA.

"Biden permitiu que a Ucrânia atacasse as forças russas em torno de Kursk com mísseis de longo alcance", pontuou o analista de mercados da IG, Tony Sycamore, acrescentando que isso é uma "escalada das tensões no país em resposta à entrada das tropas norte-coreanas na briga".