STOXX 600 recua antes de comentários de membros do BCE

As ações de tecnologia caíam 0,7% antes dos resultados trimestrais da Nvidia na quarta-feira. A maioria dos principais setores estava em baixa, com os papéis do setor imobiliário liderando as quedas, recuando 0,9%.

Os investidores aguardaram comentários do economista-chefe do BCE, Philip Lane, e da presidente Christine Lagarde mais tarde, bem como os PMIs de novembro da zona do euro, na sexta-feira, para obter pistas sobre a trajetória dos juros.

Operadores estão precificando uma chance de 72% de um corte de 25 pontos-base na taxa do BCE em dezembro e veem cortes acumulados de 142 pontos até o final do próximo ano.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,25%, a 8.083 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,11%, a 19.189 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 0,05%, a 7.265 pontos.