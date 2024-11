Acionistas da Vamos aprovam reorganização com Automob

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A holding Simpar anunciou na tarde desta sexta-feira que acompanhou voto de acionistas que aprovaram a reorganização societária entre sua empresa de locação de veículos pesados, Vamos, e sua companhia de concessionárias de veículos Automob.

A reorganização consiste da integração dos negócios de concessionárias da Vamos com a Automob, criando uma nova empresa no grupo Simpar listada no Novo Mercado.