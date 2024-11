Advogado diz que Cid confirmou que Bolsonaro sabia dos planos de golpe e de assassinato de Lula, mas depois recua

(Reuters) - O advogado de Mauro Cid disse nesta sexta-feira à GloboNews que seu cliente confirmou, em audiência na véspera com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia dos planos de golpe de Estado e de assassinato do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas pouco depois recuou.

"Confirmou sim. Na verdade o Cid tem uma linha de pensamento -- a versão verdadeira dos fatos", disse Cezar Bittencourt, ao ser questionando se Bolsonaro sabia dos planos de golpe.

"Confirma que sabia sim", respondeu o advogado ao ser perguntado se Bolsonaro sabia dos planos de matar Lula e outras autoridades. "Na verdade, o presidente de então sabia tudo."