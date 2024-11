Alemanha considera reforma em limite de déficit em meio a desafios econômicos

BERLIM (Reuters) - O novo ministro das Finanças da Alemanha, Joerg Kukies, disse nesta sexta-feira que uma reforma moderada e direcionada ao teto da dívida do país, que limita o déficit anual a 0,35% do Produto Interno Bruto (PIB), está sendo discutida.

Os governistas do Partido Social-Democrata (SPD) e do Partido Verde, em particular, têm se irritado com as regras de gastos em um momento em que a guerra na Ucrânia tem sufocado o crescimento na maior economia da Europa, ao contrário de seu ex-parceiro de coalizão, o Partido Liberal Democrático (FDP).

"Acho que reformas moderadas e direcionadas do freio da dívida são possíveis", disse Kukies em Frankfurt, no Congresso Bancário Europeu. "Elas estão sendo amplamente debatidas."