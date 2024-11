Atividade empresarial dos EUA atinge maior nível em 31 meses em novembro

"O aumento no PMI preliminar indica que o crescimento econômico está acelerando no quarto trimestre", disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence. "A perspectiva de taxa de juros mais baixa e uma abordagem mais pró-negócios do novo governo alimentou um maior otimismo, ajudando, por sua vez, a impulsionar a produção e a entrada de pedidos em novembro."

O setor de serviços foi responsável por grande parte do aumento no PMI, embora o declínio no setor industrial tenha se estabilizado.

A medida da pesquisa de novos pedidos recebidos pelas empresas privadas aumentou para 54,9 em relação aos 52,8 registrados em outubro. Os aumentos de preços desaceleraram ainda mais, com o indicador de preços médios pagos pelas empresas por insumos caindo para 56,7, de 58,2 no mês passado.

As empresas também não estavam conseguindo aumentar significativamente os preços em meio à crescente resistência dos consumidores.

Uma medida dos preços cobrados pelas empresas por seus bens e serviços caiu para 50,8, o nível mais baixo desde maio de 2020, de 52,1 em outubro.

O PMI preliminar de manufatura subiu de 48,5 no mês passado para 48,8, em linha com as expectativas dos economistas. O PMI de serviços subiu para 57,0, a leitura mais alta desde março de 2022, de 55,0 em outubro e contra expectativa dos economistas de 55,2.