Enel prevê investir US$4,95 bi no Brasil entre 2025 e 2027

(Reuters) - O grupo Enel prevê investir 4,95 bilhões de dólares no Brasil entre 2025 e 2027, segundo apresentação realizada nesta sexta-feira pela Enel Américas, controladora direta das operações brasileiras.

O plano estratégico apresentado pela Enel Américas prevê ainda que, do investimento total no Brasil, 4,6 bilhões de dólares serão direcionados para reforçar redes elétricas, em preparação para enfrentar eventos climáticos extremos que vêm atingindo as operações da companhia na região.

(Por Letícia Fucuchima)