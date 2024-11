Ibovespa sobe e chega nos 129 mil pontos com Petrobras; tem ganho na semana

O dia também contou com a espera pela divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas do governo federal, previsto para a noite desta sexta-feira.

A performance das ações brasileiras ainda teve respaldo dos índices acionários norte-americanos, que fecharam no azul, com agentes financeiros encorajados por dados que indicaram uma atividade econômica robusta na maior economia do mundo.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON avançaram 3,98% e 5,23%, respectivamente, embaladas por anúncio na véspera de distribuição de dividendos extraordinários no montante de 20 bilhões de reais e detalhamento de plano de investimentos de 111 bilhões de dólares entre 2025 e 2029. Executivos da companhia afirmaram nesta sexta-feira que a estatal planeja investimentos de cerca de 2,2 bilhões de dólares em um conjunto de destilarias de etanol, marcando sua reentrada no segmento do biocombustível.

- RAÍZEN subiu 7%. Segundo fontes, a Petrobras está em negociações com a empresa, além de BP e Inpasa para uma possível parceria no segmento de etanol.

- VALE ON subiu 0,97%, resistindo ao recuo dos preços do minério de ferro na Ásia, minados por sentimento de aversão a risco nos mercados financeiros devido ao agravamento do conflito entre Ucrânia e Rússia. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China perdeu 1,2%, a 768,50 iuans (106,06 dólares) por tonelada. Ainda assim, o contrato subiu 2,9% na semana. O papel da mineradora também registrou avanço semanal, de 2,36%.