Novo plano da Petrobras é "extremamente factível e realista", diz Chambriard

"No final do segundo trimestre, nós reduzimos o investimento anual da Petrobras em 2024... até ali a Petrobras vinha entregando menos capex do que era o seu guidance no plano de negócios", disse Chambriard.

"A partir de agosto deste ano, nós estamos entregando 100%, ou seja, performando 100% do planejamento, 100% dentro do guidance, tanto no desembolso do capex quanto na produção prevista."

A Petrobras confirmou na véspera investimentos de 111 bilhões de dólares para o período entre 2025 e 2029.

