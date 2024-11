Pesquisa do Fed aponta que inflação está perdendo força como risco, ao lado da dívida e guerras comerciais

Por Howard Schneider e Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito Donald Trump pode ter feito uma campanha dura contra a inflação alta, mas, no momento de sua vitória eleitoral em 5 de novembro, os profissionais do setor financeiro deixaram de lado o aumento dos preços e começaram a se preocupar com o aumento da dívida dos Estados Unidos, a possível recessão e os riscos para o comércio global como algumas das principais ameaças à estabilidade do setor financeiro, de acordo com uma nova pesquisa do Federal Reserve divulgada nesta sexta-feira.

"As preocupações com a sustentabilidade da dívida fiscal dos EUA foi o risco mais citado. Observou-se que o aumento da emissão de Treasuries pode começar a excluir o investimento privado ou restringir as respostas da política monetária em caso de desaceleração econômica", segundo a pesquisa do banco central norte-americano, enquanto um possível enfraquecimento da economia e a possibilidade de uma guerra comercial global subiram na lista de preocupações.