Petrobras manterá foco em petróleo em 2050, mas com maior fatia em renováveis, diz CEO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras planeja permanecer responsável por quase um terço da geração de energia primária do Brasil até 2050, mas com uma fatia maior de renováveis, que hoje praticamente não figura nas operações da empresa, disse nesta sexta-feira a presidente da companhia, Magda Chambriard.

A afirmação foi feita na apresentação do novo planejamento estratégico da companhia, que mostra que a empresa prevê manter sua relevância atual no fornecimento de energia e no desenvolvimento econômico do Brasil, passando de 4,3 exajoules (EJ) em 2022 para 6,8 EJ em 2050.

"Quem gera mais de 31% da energia primária de um país não pode bobear, não pode fraquejar.. Tem que ir em frente de uma forma muito sólida, com muita responsabilidade, com muita transparência, com muita ética, porque é isso que a sociedade deseja de nós", disse Chambriard.