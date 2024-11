Petróleo sobe 1% para máxima de 2 semanas com intensificação da guerra na Ucrânia

Ambas as referências do petróleo subiram cerca de 6% na semana, seus maiores fechamentos desde 7 de novembro, quando Moscou intensificou sua ofensiva na Ucrânia depois que Reino Unido e EUA permitiram que Kiev atacasse mais profundamente a Rússia com seus mísseis.

"A escalada Rússia-Ucrânia elevou as tensões geopolíticas além dos níveis vistos durante o conflito de um ano entre Israel e militantes apoiados pelo Irã", disse o analista do Saxo Bank, Ole Hansen.

O presidente Vladimir Putin disse que a Rússia continuaria testando seu novo míssil hipersônico Oreshnik em combate e tinha um estoque pronto para uso. A Rússia disparou o míssil na Ucrânia, motivada pelo uso de mísseis balísticos dos EUA e mísseis de cruzeiro britânicos pela Ucrânia para atingir a Rússia.

(Reportagem de Scott DiSavino)