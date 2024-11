Taxas dos DIs sobem com mercado à espera de dados e medidas fiscais

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava em 11,488%, ante 11,469% do ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 13,375%, ante o ajuste de 13,325%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,05%, ante 12,995% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,94%, ante 12,876%.

Em um dia de agenda de indicadores esvaziada no Brasil, a expectativa em relação à área fiscal mais uma vez ditou o ritmo dos DIs.

Na noite de quinta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou a possibilidade de alteração da meta fiscal de 2024 e indicou que o bloqueio no Orçamento determinado a partir da revisão das receitas e despesas para o ano deve ficar pouco acima dos 5 bilhões de reais.

Na noite desta sexta-feira os ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento divulgarão nota sobre o relatório depois das 21 horas, colocando os números em perspectiva, mas a entrevista coletiva de imprensa sobre os dados ocorrerá apenas na próxima semana.

A meta do governo para este ano é de resultado primário zero, com uma margem de tolerância é de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB).