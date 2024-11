FMI aprova terceira revisão do resgate de US$ 2,9 bilhões do Sri Lanka

O país ainda precisa concluir uma reestruturação da dívida dos detentores de títulos de 12,5 bilhões de dólares e uma reformulação da dívida de $10 bilhões de dólares com credores bilaterais, incluindo Japão, China e Índia, para levar o programa adiante, disse o FMI.

O resgate do FMI garantido em março do ano passado ajudou a estabilizar as condições econômicas depois que o Sri Lanka, sem dinheiro, mergulhou em sua pior crise financeira em mais de sete décadas em 2022.

Manter-se em linha com os requisitos de receita tributária e continuar as reformas das empresas estatais continuará sendo crucial para atingir uma meta de superávit primário de 2,3% do produto interno bruto no ano que vem, disse o chefe sênior da missão do FMI, Peter Breuer, encerrando uma visita da delegação à capital Colombo.

"As autoridades se comprometeram a permanecer dentro dos limites do programa", disse Breuer. "Concordamos com um pacote para que eles atinjam suas prioridades e objetivos e, assim que isso for submetido ao parlamento, será possível prosseguir com o quarto processo de revisão."

