Carrefour Brasil diz que entregas de carne bovina serão retomadas

SÃO PAULO (Reuters) - O Carrefour Brasil afirmou nesta terça-feira que o planejamento de entregas de produtos de carne bovina a suas lojas no país foi retomado e que prevê que o abastecimento será normalizado nos próximos dias.

"O cronograma de entregas de produtos de carnes bovinas foi retomado e a companhia espera a normalização do reabastecimento de tais produtos no decorrer dos próximos dias", afirmou a maior rede supermercadista do Brasil em fato relevante.

A comunicação ocorreu após troca de mensagens entre a alta administração do grupo com o governo brasileiro após polêmica iniciada na semana passada por comentários do presidente-executivo do Carrefour, Alexandre Bompard, em redes sociais.