Fed cita volatilidade e dúvidas sobre taxa neutra como motivos para ir devagar com cortes, diz ata

Participantes observaram as complicações de se fazer política monetária neste momento, com "muitos" dizendo que a volatilidade dos dados econômicos recentes torna importante tentar discernir as tendências subjacentes, e muitos também destacaram que a incerteza sobre a taxa neutra de juros torna difícil determinar o quanto os custos de empréstimos atuais estão realmente suprimindo a atividade econômica.

Isso fez com que alguns participantes observassem "que o Comitê pode pausar a flexibilização da taxa de juros e mantê-la em um nível restritivo" se a inflação permanecer muito alta, e alguns disseram que os cortes podem ser acelerados "se o mercado de trabalho se deteriorar ou se a atividade econômica vacilar".

"Muitas" autoridades argumentaram que as dúvidas sobre a verdadeira postura da política de juros "tornaram apropriada a redução gradual da restrição da política monetária".

O Fed reduziu sua taxa básica em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 4,50% a 4,75%, na reunião de três semanas atrás que ocorreu após a vitória do candidato republicano Donald Trump na eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro.

De acordo com a ata, as autoridades do Fed pareceram evitar, nessa sessão, qualquer discussão sobre as implicações econômicas do retorno de Trump ao cargo.

A reunião também ocorreu depois que dados econômicos mais fortes do que o esperado -- "notáveis", foi como o chair do Fed, Jerome Powell, se referiu a eles -- alimentaram a preocupação de que a política monetária pode não estar restringindo a economia tanto quanto se pensava.