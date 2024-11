Lula diz que projeto do MCMV não será inaugurado se não considerar infraestrutura

"Não é possível você fazer três mil casas sem levar em conta o acesso à cultura, ao lazer."

Lula acrescentou que é preciso rediscutir o projeto com empresários, a Caixa Econômica Federal e o governador do Estado em que fica o conjunto habitacional.

Ainda no evento, ele voltou a tecer críticas contra complexos habitacionais com baixa qualidade dentro de programas com foco em pessoas de menor renda. O MCMV, que ganhou novos moldes em seu terceiro governo, tem impulsionado vendas e lançamentos no país.

De acordo com dados da Cbic do terceiro trimestre, as vendas dentro do MCMV saltaram 46,9% na comparação ano a ano, enquanto os lançamentos subiram 31,8% na mesma comparação. Isso tem se refletido nos balanços das construtoras, que divulgaram resultados sólidos no mesmo período.

Para o especialista em desenvolvimento imobiliário Marcelo Ignatios, a grande crítica que se faz sobre o programa habitacional do governo é o desenvolvimento urbano.

"A política habitacional promovida pelo MCMV originalmente tinha um intuito muito voltado exclusivamente à moradia, unidade habitacional... e com isso, o aspecto daquilo que a gente pode chamar de desenvolvimento urbano, que vai além da oferta da moradia, nunca tinha sido colocado em primeiro plano."