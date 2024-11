Minério de ferro oscila com esperança de corte de juros na China e plano tarifário de Trump

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro foram negociados em uma faixa estreita nesta terça-feira, com o iuan mais fraco reforçando as esperanças de corte na taxa de juros pelo banco central da China, enquanto a possibilidade de tarifas mais altas ganhava destaque após uma promessa do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,32%, a 783,0 iuanes (107,90 dólares) a tonelada.