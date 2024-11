Sob o impacto de gigantes econômicos, mercados emergentes enfrentarão 2025 difícil, diz JPMorgan

O banco disse que, em seu cenário base, o crescimento dos países em desenvolvimento está desacelerando de 4,1% este ano para 3,4% em 2025. Analisando os mercados emergentes excluindo a China, o JPMorgan previu que o crescimento seria moderado, passando de 3,4% para 3,0%.

A renda fixa dos mercados emergentes deverá ser a mais afetada, com o retorno de Donald Trump à Casa Branca e um Congresso norte-americano Republicano representando "ventos contrários desafiadores" devido à política tarifária, às mudanças geopolíticas e à política interna dos EUA, o que levará a um dólar mais forte e a juros mais altos.

O banco de Wall Street previu que os fundos de títulos dedicados a mercados emergentes sofreriam fluxos de saída entre 5 bilhões de dólares e 15 bilhões de dólares no próximo ano.

"É provável que o impacto da política dos EUA sobre o sentimento em relação aos mercados emergentes seja o principal obstáculo, com o impacto defasado da flexibilização do Fed proporcionando alguma compensação", escreveram os analistas do JPMorgan.

Com relação às vendas de dívida, o JPMorgan previu 169 bilhões de dólares de emissão bruta soberana em moeda forte em 2025, um pouco abaixo de 2024. Entretanto, o aumento das amortizações significa que o financiamento líquido ficaria em 1,3 bilhão de dólares, uma fração dos 55,2 bilhões de dólares deste ano.

O banco disse que espera que a dívida soberana em moeda forte tenha um retorno de 4,3% até o final do ano de 2025, em comparação com os retornos de 6,9% no acumulado do ano de 2024.