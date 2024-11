S&P 500 e Nasdaq avançam antes da ata do Fed; mercados avaliam ameaças tarifárias de Trump

Por Johann M Cherian e Purvi Agarwal

(Reuters) - O índice de referência S&P 500 e o Nasdaq avançavam nesta terça-feira com a recuperação das ações de tecnologia, enquanto investidores analisavam promessas de Donald Trump de taxar as importações de grandes parceiros comerciais dos EUA e aguardavam a ata da última reunião do Federal Reserve.

O presidente eleito Trump disse que imporá uma tarifa condicional de 25% sobre as importações canadenses e mexicanas, o que poderia violar um acordo de livre comércio que ele negociou durante seu mandato anterior. Ele também delineou "uma tarifa adicional de 10%, acima de qualquer tarifa adicional" sobre as importações da China, aumentando o risco de guerras comerciais.