Tesla pode ser excluída de novos créditos fiscais da Califórnia, diz gabinete do governador

Por David Shepardson e Akash Sriram

(Reuters) - Os veículos da Tesla provavelmente não se qualificariam para um programa de novos créditos fiscais da Califórnia, de acordo com uma proposta que pode ser implementada caso o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, acabe com o crédito federal para a compra de veículos elétricos, informou o gabinete do governador do Estado, Gavin Newsom, na segunda-feira.

A equipe de transição de Trump está considerando eliminar o crédito fiscal federal de 7.500 dólares para compras de veículos elétricos, informou a Reuters este mês.