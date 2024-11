C6 prevê manter ritmo de crescimento da carteira de crédito em 2025, diz CFO

Uma das ferramentas que deve ajudar nesse sentido é o C6 Assistant, um chat de inteligência artificial generativa que o banco lançou nesta quinta-feira e estará disponível ao clientes na próxima semana, começando no dia 2.

"Queremos acelerar o crescimento da principalidade e o Assistant ajuda nisso", afirmou.

A nova funcionalidade está no app do C6 e permite fazer operações como Pix e pagamentos a partir do envio de foto, print de tela ou arquivo. Nos primeiros meses de 2025, deve ter novas funcionalidades incluindo investimentos e ações relacionadas ao cartão de crédito.

"Você está lá na conversa do WhatsApp, recebe uma mensagem 'você precisa me mandar aqui aquele dinheiro que você está me devendo com a chave'. Simplesmente tira um print, compartilha com o C6, o assistente vai ler, reconhecer as informações e fazer para você", explicou o responsável pela área de inovação e experiência do C6 Bank, Gustavo Torres.

Ele destacou que o C6 Assistant é "100% seguro" porque a operação acontece dentro do aplicativo.

(Por Paula Arend Laier)