Minério de ferro oscila conforme cenário firme para o aço compensa dados fracos da China

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro oscilaram em uma faixa estreita nesta quinta-feira, com os investidores avaliando as perspectivas mais sólidas para o mercado de aço da China em comparação com os dados econômicos mais fracos do país, que é o maior consumidor de minério do mundo.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia estável, em 786,5 iuanes (108,54 dólares) a tonelada, interrompendo uma sequência de três dias de ganhos.